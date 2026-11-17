PONTIANAK POST – Persaingan smartphone kelas menengah semakin menarik dengan kehadiran Tecno Camon 50 4G, Tecno Spark 50, Infinix Hot 70 Pro, dan Infinix Note 30.

Keempatnya menawarkan keunggulan berbeda, mulai dari layar AMOLED, kamera 64MP, hingga konektivitas 5G.

Infinix Hot 70 Pro menjadi pilihan paling menarik dari sisi harga, performa, dan fitur.

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Infinix Hot 70 Pro dibekali chipset MediaTek Dimensity 7100 dengan dukungan jaringan 5G. Perangkat ini memiliki layar IPS LCD 6,76 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 144Hz.

Baterainya berkapasitas 6.000mAh dengan pengisian cepat 45W. Tersedia pula fitur bypass charging yang berguna ketika bermain gim sambil mengisi daya.

Dengan harga pasar sekitar Rp2.599.000, perangkat ini menjadi yang termurah dalam perbandingan tersebut.



Tecno Camon 50 4G menawarkan layar AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144Hz.

Advertisement Sektor fotografinya mengandalkan kamera utama 50MP dengan OIS dan ultrawide 8MP.

Kamera depan 32MP juga menjadi yang terbesar di antara empat perangkat tersebut.

Baterainya berkapasitas 6.150mAh dengan pengisian 45W. Harga pasar perangkat ini sekitar Rp3.999.000.

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Tecno Spark 50 membawa chipset Dimensity 6400 dan baterai 6.500mAh dengan pengisian cepat 45W.

Layarnya berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Namun, resolusinya masih HD+ sehingga ketajaman tampilannya tertinggal dibandingkan para pesaing.

Harga pasarnya sekitar Rp3.399.000.