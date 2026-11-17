PONTIANAK POST – Infinix kembali meramaikan pasar smartphone kelas menengah bawah dengan menghadirkan SMART 20e di Indonesia.

Ponsel yang dibanderol Rp2.699.000 ini menawarkan layar 120Hz, RAM 6GB, serta baterai berkapasitas 5.000mAh.

Infinix SMART 20e mulai tersedia di pasar Indonesia sejak 11 November 2026. Perangkat ini menyasar pengguna yang membutuhkan ponsel untuk aktivitas harian dengan harga relatif terjangkau.

Salah satu keunggulan perangkat tersebut terletak pada layar berukuran besar dan dukungan fitur yang menunjang kenyamanan penggunaan.



Infinix SMART 20e menggunakan layar berukuran 6,75 inci dengan refresh rate hingga 120Hz.

Spesifikasi tersebut memungkinkan pergerakan tampilan lebih mulus ketika pengguna menggulir media sosial, membuka aplikasi, maupun menjelajahi berbagai konten.

Advertisement Kecerahan layar mencapai 700 nits dalam mode High Brightness Mode (HBM). Fitur Rain-Responsive Touch juga memungkinkan layar tetap merespons sentuhan ketika terkena tetesan air.



Untuk performa, perangkat ini mengandalkan prosesor octa-core UNISOC T7250 yang dipadukan sistem operasi XOS 16.3 berbasis Android 16.

Konfigurasi memori yang tersedia saat peluncuran terdiri atas RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB.

Pengguna juga dapat memperluas kapasitas penyimpanan menggunakan kartu microSD hingga 2TB.

Fitur ini memberikan ruang tambahan untuk menyimpan foto, video, dokumen, dan berbagai berkas lainnya.



Pada sektor fotografi, Infinix SMART 20e membawa kamera utama 8MP serta kamera depan 5MP untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video.

Daya tahan perangkat ditopang baterai 5.000mAh yang dilengkapi teknologi Self-Healing Battery.