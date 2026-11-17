PONTIANAK POST – Vivo X Fold 6 hadir sebagai smartphone lipat premium yang menawarkan pengalaman layaknya komputer mini dalam genggaman.

Perangkat ini mengandalkan kamera utama 200MP ZEISS, baterai jumbo 6.900mAh, serta kemampuan multitasking untuk menunjang produktivitas.

Laporan Business Today menyebutkan, Vivo X Fold 6 dinilai memiliki kemampuan menarik sebagai perangkat kerja sekaligus hiburan.

Setelah menguji perangkat selama lebih dari dua minggu, pengulas menyoroti kombinasi desain tipis, performa bertenaga, layar besar, dan fitur perangkat lunak yang mendukung pekerjaan sehari-hari.



Vivo X Fold 6 mengusung desain lipat menyerupai buku dengan layar luar LTPO AMOLED 6,51 inci dan layar utama 8,01 inci.

Kedua layar mendukung refresh rate 120Hz, HDR10+, serta Dolby Vision. Tingkat kecerahan puncaknya diklaim mencapai 5.500 nits.

Advertisement Salah satu keunggulan perangkat ini terletak pada OriginOS 7 berbasis Android 17.

Sistem tersebut memungkinkan pengguna menjalankan hingga lima aplikasi secara bersamaan melalui fitur Origin Workbench.

Tersedia pula Desktop Mode yang mengubah tampilan ponsel menjadi ruang kerja menyerupai komputer.

Pengguna bahkan bisa menghubungkannya ke monitor eksternal dan membuka aplikasi dalam jendela yang ukurannya dapat diatur.



Sektor fotografi menjadi daya tarik lainnya. Vivo membekali X Fold 6 dengan tiga kamera belakang, yakni sensor utama 200MP dengan OIS, telefoto 50MP dengan OIS, serta ultrawide 50MP.

Hasil pemotretan kamera utama dinilai mampu menghasilkan detail tajam, warna akurat, dan kontras baik.