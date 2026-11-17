PONTIANAK POST – Apple menghadirkan peningkatan teknologi kamera pada setiap generasi iPhone Pro.

Namun, persaingan antara iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro, dan iPhone 15 Pro Max menunjukkan bahwa ponsel generasi lama masih memiliki kemampuan fotografi yang patut diperhitungkan.

iPhone 18 Pro menjadi perangkat dengan sistem kamera paling lengkap dibandingkan tiga generasi sebelumnya.

Perbedaan utama terletak pada resolusi sensor, kemampuan zoom optik, fotografi malam, hingga pengaturan kamera secara manual.



iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max menempati posisi teratas. Keduanya dibekali tiga kamera belakang beresolusi 48MP, terdiri dari kamera utama, ultrawide, dan telefoto.

Keunggulan utamanya adalah teknologi aperture variabel dengan pilihan f/1.48, f/1.8, f/2.8, dan f/4.0.

Advertisement Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor sesuai kondisi pemotretan.

Ponsel tersebut juga menawarkan zoom optik 4x, zoom berkualitas optik 8x, fotografi makro 48MP, serta kontrol profesional untuk aperture, kecepatan rana, dan white balance.



Di bawahnya, iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max menawarkan tiga kamera belakang 48MP.

Kamera telefoto mendukung zoom optik 4x dan zoom berkualitas optik 8x.

Fitur lainnya mencakup Night Mode, Apple ProRAW, fotografi makro, serta Dual Capture yang memungkinkan perekaman menggunakan kamera depan dan belakang secara bersamaan.

Pengujian DXOMARK menunjukkan perangkat ini memiliki performa baik dalam perekaman video, eksposur, dan reproduksi warna.