PONTIANAK POST - Samsung Galaxy Z Fold 8 berhasil menghadirkan daya tarik yang membuat pengguna setia seri Galaxy S Ultra mulai mempertimbangkan pilihan lain.

Meski memiliki sejumlah kekurangan, ponsel lipat terbaru Samsung tersebut menawarkan pengalaman penggunaan yang sulit dilupakan.

Kemampuan kamera S26 Ultra, terutama fitur zoom yang dianggap lebih penting untuk kebutuhan fotografi sehari-hari.

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Namun, Galaxy Z Fold 8 memiliki keunggulan yang membuatnya terus dirindukan. Bobotnya yang lebih ringan memberikan kenyamanan ketika digunakan dalam kondisi layar terbuka.

Layar bagian dalam yang luas juga menawarkan pengalaman menarik untuk membaca, menjelajah internet, dan menikmati berbagai konten.

Advertisement Selain itu, layar depan yang lebih pendek dan lebar memberikan sensasi berbeda dibandingkan desain ponsel Samsung sebelumnya.



Meski menarik, Galaxy Z Fold 8 bukan tanpa kelemahan. Sejumlah aplikasi, seperti Instagram dan X, terkadang mengharuskannya memutar perangkat ke posisi potret setelah layar dibuka.

Masalah serupa juga ditemukan ketika melihat foto vertikal melalui aplikasi Galeri.

Bentuk layar yang lebih lebar membuat ruang hitam di sisi foto terlihat cukup besar.

Kondisi tersebut mengurangi kenyamanan penggunaan meskipun layar utama menawarkan ruang lebih luas.



Beberapa pengguna mengaku tidak ingin membawa dua ponsel sekaligus.

Karena itu,harus memilih antara kenyamanan layar lipat Galaxy Z Fold 8 dan kemampuan fotografi Galaxy S26 Ultra.