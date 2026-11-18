PONTIANAK POST – Samsung Galaxy A07s menjadi salah satu pilihan ponsel entry-level yang menawarkan dukungan pembaruan perangkat lunak jangka panjang.

Smartphone ini dibekali chipset MediaTek Helio G99+, layar 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz, serta baterai berkapasitas 5.000 mAh.

Sementara itu, Samsung juga sudah menghadirkan perangkat ini secara resmi di Indonesia dengan harga mulai Rp2,699 juta.

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Samsung Galaxy A07s menggunakan layar PLS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+ 1.600 x 720 piksel. Panel tersebut mendukung refresh rate hingga 90Hz sehingga pergerakan layar terasa lebih mulus ketika menggulir media sosial maupun membuka aplikasi.

Untuk performa, Samsung menyematkan MediaTek Helio G99+ dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR5 dan penyimpanan internal 64GB.

Advertisement Kapasitas penyimpanan tersebut dapat diperluas menggunakan kartu microSD. Meski demikian, ruang internal 64GB tergolong terbatas bagi pengguna yang menyimpan banyak foto, video, dan aplikasi.

Pada sektor fotografi, tersedia kamera utama 50MP dan sensor kedalaman 2MP di bagian belakang. Sementara kamera depan menggunakan sensor 8MP untuk swafoto maupun panggilan video.

Galaxy A07s membawa baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian daya 25W. Perangkat ini juga dilengkapi port USB-C dan jack audio 3,5 mm.

Salah satu fitur tambahannya adalah sertifikasi IP54 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan cipratan air. Samsung turut menyematkan Knox Vault untuk membantu menjaga informasi sensitif pengguna.

Galaxy A07s menjalankan Android 16 dengan antarmuka One UI 8.5. Samsung menjanjikan hingga enam generasi pembaruan sistem operasi serta enam tahun pembaruan keamanan.