PONTIANAK POST– Samsung Galaxy M47 5G menawarkan sejumlah fitur yang mendukung penggunaan di luar ruangan. Ponsel ini mengandalkan baterai 6.000 mAh, layar Super AMOLED 120Hz, serta perlindungan Gorilla Glass Victus+ dan sertifikasi IP64.

Kombinasi tersebut membuat perangkat ini menarik bagi pengguna yang sering bepergian, bekerja di lapangan, atau mengandalkan ponsel untuk navigasi sepanjang hari.

Laporan MySmartPrice menilai Galaxy M47 5G sebagai salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan untuk aktivitas outdoor, khususnya di segmen harga terjangkau.

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Galaxy M47 5G memiliki sertifikasi IP64. Artinya, perangkat ini terlindungi dari masuknya debu serta percikan air dari berbagai arah.

Namun, sertifikasi tersebut bukan berarti ponsel aman digunakan untuk berenang atau direndam dalam air. Perlindungan IP64 berbeda dari IP68 yang mencakup pengujian ketahanan terhadap perendaman sesuai batas tertentu.

Advertisement Samsung juga menyematkan Corning Gorilla Glass Victus+ pada bagian layar. Perusahaan mengklaim kaca pelindung tersebut memiliki ketahanan gores empat kali lebih baik dan kemampuan bertahan dari jatuh hingga ketinggian 2 meter dalam kondisi pengujian tertentu.

Untuk kebutuhan visual, Galaxy M47 5G menggunakan layar Super AMOLED beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz.

Pengujian terbaru mencatat tingkat kecerahan maksimal layar mencapai 1.190 nits. Angka tersebut membantu pengguna membaca pesan, melihat peta, dan mengakses aplikasi ketika berada di lingkungan terang.

Refresh rate 120Hz juga membuat perpindahan tampilan dan aktivitas menggulir layar terasa lebih mulus. Sektor daya menjadi salah satu keunggulan utama. Galaxy M47 5G dibekali baterai 6.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W.

Hasil tersebut merupakan pengujian laboratorium, bukan jaminan durasi penggunaan di dunia nyata. Konsumsi daya dapat berubah bergantung pada penggunaan GPS, jaringan seluler, tingkat kecerahan, dan aplikasi yang dijalankan.