PONTIANAK POST – Xiaomi Redmi M100 Pro hadir sebagai ponsel kelas menengah dengan sejumlah fitur menarik, mulai dari layar AMOLED 120Hz, kamera utama 50 megapiksel dengan Optical Image Stabilization (OIS), hingga sertifikasi IP68.

Namun, perangkat ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli.

Di antaranya penggunaan penyimpanan UFS 2.2 dan chipset yang bukan ditujukan untuk performa kelas atas.

Laporan terbaru OiSpice menyebutkan, Redmi M100 Pro menawarkan kombinasi layar, kamera, dan daya tahan yang cukup menarik. Berikut rangkuman kelebihan serta kekurangannya.

Redmi M100 Pro menggunakan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate hingga 120Hz. Tingkat kecerahan puncaknya diklaim mencapai 3.000 nits.

Advertisement Spesifikasi tersebut mendukung tampilan yang tajam dan pergerakan layar lebih mulus. Panelnya juga dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 2.

Ponsel ini turut membawa fitur peredupan PWM untuk mengatur tingkat kecerahan layar.

Dukungan tersebut menjadi salah satu nilai tambah, meski kenyamanan mata tetap bergantung pada kondisi dan sensitivitas masing-masing pengguna.

Pada bagian belakang, tersedia tiga kamera yang terdiri dari sensor utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 20MP.

Kehadiran OIS membantu mengurangi efek guncangan ketika mengambil foto. Meski demikian, kamera ultrawide 8MP memiliki kemampuan yang lebih terbatas dibandingkan kamera utama, terutama dalam kondisi minim cahaya.