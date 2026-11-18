PONTIANAK POST – Vivo V80 FE resmi diperkenalkan untuk pasar global dengan membawa baterai berkapasitas 7.000mAh, tiga kamera ZEISS 50MP, serta teknologi pengisian cepat 90W.

Smartphone terbaru Vivo ini menyasar pengguna yang membutuhkan kemampuan fotografi mumpuni sekaligus daya tahan baterai panjang.

Kehadirannya juga memperkuat persaingan di segmen smartphone kelas menengah premium.

Vivo V80 FE sebelumnya telah muncul di situs resmi Vivo Filipina dengan memperlihatkan spesifikasi, desain, dan pilihan warnanya.

Salah satu keunggulan Vivo V80 FE terletak pada baterai BlueVolt berkapasitas 7.000mAh.

Advertisement Vivo mengklaim baterai tersebut mampu mendukung navigasi hingga 17,6 jam, aktivitas menggulir Reels selama 15,5 jam, serta panggilan telepon hingga 38 jam.

Pengisian daya menggunakan teknologi 90W FlashCharge. Produsen juga menyematkan teknologi baterai generasi kedua yang diklaim mampu mempertahankan kinerja dalam suhu ekstrem hingga minus 20 derajat Celsius.

Sektor fotografi menjadi daya tarik lainnya. Vivo V80 FE mengusung kamera utama ZEISS 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS).

Kamera tersebut ditemani sensor ultrawide 50MP dengan sudut pandang hingga 120 derajat. Sementara kamera depan juga menggunakan sensor 50MP dengan autofocus.

Ketiga kamera mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Kehadiran teknologi ZEISS turut memberikan sejumlah pilihan efek fotografi, termasuk mode portrait dengan karakter bokeh khas.