PONTIANAK POST – Vivo X500 Pro Max menunjukkan kemampuan sebagai smartphone flagship premium setelah melewati pengujian penggunaan lebih dari 500 jam.

Perangkat ini mengandalkan kamera ZEISS 200MP, chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro, layar AMOLED 2K, dan baterai berkapasitas 8.000mAh.

Laporan GadgetMatch menyebutkan, ponsel tersebut mendapat penilaian positif, terutama berkat kemampuan fotografi, performa gaming, dan daya tahan baterainya.

Pengujian dilakukan selama perjalanan ke Jepang dan Korea Selatan untuk mengevaluasi kemampuan perangkat dalam berbagai kondisi penggunaan.

Sektor fotografi menjadi daya tarik utama Vivo X500 Pro Max. Smartphone ini memiliki kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYT-910 dan kamera telefoto periskop 200MP ZEISS APO.

Advertisement Kamera telefoto tersebut mendukung zoom optik 3,5 kali. Sementara kamera ultrawide menggunakan sensor 50MP dan kamera depan juga beresolusi 50MP.

Hasil pengujian menunjukkan kamera utama mampu mempertahankan detail dan rentang dinamis dalam kondisi pencahayaan yang menantang.

Namun, kemampuan kamera ultrawide masih berada di bawah Vivo X300 Ultra yang menggunakan sensor lebih besar.

Vivo X500 Pro Max mendukung perekaman video gerak lambat hingga resolusi 4K dengan kecepatan 240fps.

Fitur ini menjadi salah satu kemampuan unggulan perangkat. Sayangnya, perekaman tersebut hanya tersedia menggunakan kamera utama 1x dan belum dilengkapi stabilisasi video.