PONTIANAK POST – Poco X8 Power 5G menawarkan solusi bagi pengguna smartphone yang menginginkan daya tahan baterai panjang tanpa harus membawa ponsel berdesain tebal seperti perangkat tangguh atau rugged phone.

Smartphone besutan Poco ini mengandalkan baterai berkapasitas 10.000mAh, desain menarik, serta layar AMOLED berkualitas tinggi.

Kombinasi tersebut menjadikannya menarik untuk pengguna dengan mobilitas tinggi.

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Poco X8 Power 5G dinilai sebagai perangkat yang dapat diandalkan dengan desain menawan dan daya tahan baterai sebagai keunggulan utama.

Sektor baterai menjadi daya tarik terbesar Poco X8 Power 5G. Perangkat ini menggunakan baterai silikon-karbon berkapasitas 10.000mAh.

Advertisement Kapasitas tersebut memungkinkan ponsel bertahan hingga dua hari untuk penggunaan normal hingga cukup intensif.

Pengguna dengan aktivitas ringan bahkan berpeluang mendapatkan waktu pemakaian lebih panjang.

Poco juga menyematkan teknologi pengisian cepat 100W. Selain itu, tersedia fitur reverse charging 27W untuk mengisi daya perangkat lain melalui kabel.

Poco X8 Power 5G menggunakan layar AMOLED berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz.

Layar tersebut mendukung HDR10+ dan Dolby Vision sehingga memberikan pengalaman visual lebih nyaman ketika menonton film maupun menikmati konten multimedia.