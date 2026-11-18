PONTIANAK POST – Infinix GT 50 Pro hadir sebagai smartphone gaming yang menawarkan teknologi pendingin cair, tombol kontrol khusus, serta layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz.

Ponsel ini memiliki sejumlah inovasi untuk meningkatkan pengalaman bermain game, termasuk sistem pendingin HydroFlow dan pencahayaan RGB yang dapat dikustomisasi.

Perangkat yang diuji menggunakan konfigurasi RAM 12GB dan penyimpanan 256GB dengan pilihan warna Black Abyss.

Salah satu fitur paling menarik adalah sistem pendingin cair HydroFlow. Teknologi ini menggunakan pompa mikro untuk mengalirkan cairan pendingin melalui saluran khusus di dalam perangkat.

Infinix juga menghadirkan Pipeline Window Display berupa bagian transparan di belakang ponsel.

Advertisement Melalui desain tersebut, pengguna dapat melihat aliran cairan pendingin ketika sistem bekerja.

Selain itu, terdapat Mechanical Light Waves dengan 14 skenario pencahayaan dan delapan pilihan warna RGB.

Infinix GT 50 Pro mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X 12GB dan penyimpanan UFS 4.1.

Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K. Refresh rate mencapai 144Hz, sedangkan touch sampling rate berada di angka 330Hz.

Fitur GT Trigger turut disematkan untuk memberikan kontrol tambahan ketika bermain game. Tombol tersebut dirancang agar pengguna memperoleh pengalaman bermain menyerupai konsol.