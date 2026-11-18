PONTIANAK POST – Oppo Reno16 F 5G dan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max menghadirkan keunggulan berbeda di pasar smartphone.

Keduanya menawarkan kamera 50MP, layar AMOLED 120Hz, serta performa yang mampu menunjang aktivitas harian hingga hiburan.

Namun, persaingan keduanya semakin menarik karena Xiaomi mengandalkan baterai berkapasitas jumbo, sedangkan Oppo menawarkan kamera lebih fleksibel dan fitur kreatif untuk pembuat konten.

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Mengutip laporan terbaru Recharged, perbandingan kedua smartphone tersebut menunjukkan bahwa pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan pengguna.

Redmi Note 17 Pro Max membawa baterai silikon-karbon berkapasitas 10.000mAh. Kapasitas ini jauh lebih besar dibandingkan baterai Oppo Reno16 F yang mencapai 7.000mAh.

Advertisement Dalam pengujian penggunaan sehari-hari, Xiaomi mampu bertahan sekitar 36 jam untuk aktivitas campuran, seperti bermain game, mendengarkan audiobook, dan menonton streaming.

Xiaomi juga mendukung pengisian cepat 100W HyperCharge. Pengisian daya dari 5 persen hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 32 menit dalam pengujian tersebut.

Sementara itu, Oppo diklaim mampu bertahan sekitar dua hari untuk pemakaian rata-rata.

Kedua ponsel menggunakan kamera utama 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS).

Namun, Oppo Reno16 F memiliki keunggulan melalui kamera telefoto portrait 50MP dengan kemampuan zoom optik 3,5 kali. Kamera depannya juga beresolusi 50MP dengan sudut pandang 100 derajat.