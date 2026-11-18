PONTIANAK POST – Poco memperkenalkan dua smartphone flagship terbarunya di Indonesia, yakni Poco F9 Ultra dan Poco F9 Pro.

Keduanya membawa spesifikasi kelas atas dengan mengandalkan chipset Snapdragon, layar HyperRGB AMOLED 185Hz, serta teknologi audio hasil kolaborasi dengan Bose.

Laporan terbaru menyebutkan, kedua perangkat tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, terutama penggemar game yang membutuhkan performa tinggi.

PR Manager Poco Indonesia, Novita Krisutami, menegaskan bahwa kemampuan smartphone tidak cukup dinilai dari spesifikasi di atas kertas. Performa sebenarnya harus terlihat ketika perangkat digunakan bermain game.

Poco F9 Ultra ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan RAM 16GB. Sementara itu, Poco F9 Pro menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series dengan RAM 12GB.

Advertisement Keduanya memiliki kapasitas penyimpanan internal 512GB untuk menunjang aktivitas gaming dan kebutuhan multimedia.

Sektor layar menjadi salah satu daya tarik utama. Poco F9 Ultra menggunakan panel HyperRGB AMOLED berukuran 6,9 inci, sedangkan F9 Pro memiliki layar 6,59 inci.

Keduanya mendukung resolusi setara 2K dengan refresh rate hingga 185Hz. Teknologi ini memungkinkan pergerakan visual terlihat lebih mulus, khususnya pada game yang mendukung refresh rate tinggi.

Poco juga menghadirkan teknologi audio hasil kolaborasi dengan Bose. F9 Ultra menggunakan sistem 2.1-channel dengan subwoofer independen, sedangkan F9 Pro mengandalkan dua speaker stereo simetris.

Meski menyasar gamer, kedua ponsel tetap menawarkan kemampuan fotografi melalui kamera utama 200MP yang dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS).