PONTIANAK POST - Motorola kembali membuat gebrakan di pasar smartphone flagship melalui Signature 27.

Ponsel premium ini menghadirkan teknologi konektivitas generasi terbaru, yakni Bluetooth 7.0 dan Wi-Fi 8.

Kehadiran kedua teknologi tersebut menjadi langkah menarik karena standar konektivitas ini belum banyak diadopsi perangkat konsumen.

Motorola seolah menyiapkan ponselnya untuk menghadapi kebutuhan teknologi beberapa tahun mendatang.

Lapor terbaru ZDNET menyoroti potensi Bluetooth 7.0 dan Wi-Fi 8 dalam meningkatkan kecepatan serta stabilitas koneksi.

Advertisement Bluetooth 7.0 membawa peningkatan kemampuan transfer data dibandingkan generasi sebelumnya.

Mengacu pada spesifikasi Bluetooth Core 7.0, kecepatan transfer data dapat mencapai 7,5 Mbps. Angka tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan batas 2 Mbps pada teknologi sebelumnya.

Peningkatan ini berpotensi mendukung pertukaran data berukuran besar, sinkronisasi informasi kesehatan, hingga pengiriman foto dan video dari perangkat pintar.

Teknologi tersebut juga menawarkan peningkatan keandalan koneksi. Fitur pengukuran jarak berbasis kanal turut membuka peluang penggunaan ponsel sebagai kunci digital yang lebih akurat.

Namun, manfaatnya bergantung pada dukungan perangkat aksesori yang digunakan.