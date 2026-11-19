PONTIANAK POST – Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max hadir sebagai dua ponsel flagship dengan sejumlah spesifikasi unggulan.

Meski memiliki desain dan sistem kamera yang hampir serupa, keduanya menawarkan perbedaan pada ukuran layar, baterai, prosesor, hingga teknologi kamera utama.

Setidaknya terdapat enam aspek utama yang membedakan kedua perangkat tersebut.

1. Ukuran dan Bobot

Xiaomi 18 Pro Max memiliki layar utama OLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 2.624 x 1.208 piksel.

Advertisement Sementara itu, Xiaomi 18 Pro menggunakan layar 6,4 inci beresolusi 2.436 x 1.120 piksel.

Layar belakangnya juga berbeda. Model Max memiliki ukuran 2,9 inci, sedangkan versi Pro 2,7 inci. Keduanya mendukung refresh rate hingga 120Hz.

2. Kapasitas Baterai

Varian Max dibekali baterai 7.050 mAh dengan pengisian kabel 100W. Adapun Xiaomi 18 Pro membawa baterai 6.000 mAh dan pengisian kabel 90W.

Keduanya sama-sama mendukung pengisian nirkabel 50W.

3. Performa Chipset

Xiaomi 18 Pro Max menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, sedangkan versi Pro mengandalkan Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Kedua prosesor dibuat dengan fabrikasi 2 nanometer. Namun, varian Max memiliki GPU Adreno 850, sementara versi Pro menggunakan Adreno 845.