PONTIANAK POST – Samsung Galaxy S27 Ultra dan Galaxy S27 Pro dikabarkan akan menggunakan desain modul kamera belakang yang sama.

Keduanya disebut mengusung susunan kamera lebih ringkas dibandingkan desain yang muncul dalam bocoran sebelumnya.

Laporan terbaru menunjukkan, modul kamera kedua ponsel ditempatkan di sudut kiri atas panel belakang. Susunannya terdiri atas dua lensa berukuran besar yang bertumpuk secara diagonal.

Di sisi kanan terdapat satu lensa berukuran lebih kecil. Sementara itu, bagian atasnya memuat modul lampu kilat atau sensor berbentuk bulat.

Sebuah lubang kecil di bagian tengah melengkapi susunan yang terlihat menyerupai bentuk berlian.

Advertisement Desain ini tampak lebih padat dibandingkan bocoran sebelumnya yang memperlihatkan modul kamera berbentuk persegi panjang lebar.

Bocoran terbaru juga mengindikasikan Samsung kemungkinan meninggalkan susunan kamera vertikal yang digunakan pada Galaxy S26 Ultra.

Meski memiliki tampilan modul kamera serupa, Galaxy S27 Pro dan Galaxy S27 Ultra diperkirakan tidak membawa konfigurasi kamera yang identik.

Keduanya dirumorkan menggunakan sensor kamera utama beresolusi 200 megapiksel.

Namun, Galaxy S27 Ultra disebut bakal mengusung tiga kamera belakang dengan menghilangkan lensa telefoto khusus 3x.