PONTIANAK POST– OPPO Find X10 hadir dengan kemampuan fotografi yang menjadi salah satu daya tarik utamanya.

Smartphone flagship ini mengandalkan sistem dual kamera 200 MP hasil kolaborasi dengan Hasselblad untuk menghasilkan foto detail dengan warna lebih natural.

Mengutip MySmartPrice, perangkat tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan fotografi sehari-hari hingga pembuatan konten profesional.

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OPPO Find X10 menggunakan kamera utama Hasselblad 200 MP dengan sensor Samsung ISOCELL HPE berukuran 1/1,4 inci, aperture f/1.6, dan optical image stabilization (OIS).

Kamera keduanya berupa telefoto 200 MP dengan sensor 1/1,56 inci, aperture f/2.6, serta panjang fokus setara 65 mm.

Advertisement Perangkat ini juga dilengkapi kamera ultrawide 50 MP dengan sudut pandang 15 mm dan kemampuan autofocus.

Kombinasi tersebut memungkinkan pengguna mengambil foto lanskap, potret, hingga objek jarak jauh dengan fleksibilitas lebih baik.

Salah satu fitur menariknya adalah dukungan Hasselblad Teleconverter Kit. Aksesori tambahan ini memiliki 13 elemen kaca, termasuk tiga elemen extra-low dispersion untuk mengurangi distorsi warna.

Ketika dipasangkan dengan kamera telefoto, kemampuan pembesaran optiknya dapat mencapai 11 kali. Fitur ini berguna untuk memotret satwa liar, pertunjukan, maupun objek dari jarak jauh.

Untuk kebutuhan videografi, kamera utama dan telefoto mendukung perekaman 4K hingga 120 fps serta 8K 30 fps.