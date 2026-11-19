PONTIANAK POST– Harga Samsung Galaxy S26 FE kembali mengalami penurunan di pasar Amerika Serikat. Smartphone kelas menengah premium tersebut kini ditawarkan seharga Rp9,2 juta.

Harga itu turun dari banderol normal Rp11,7 juta. Dengan demikian, konsumen bisa menghemat Rp2,5 juta, setelah mendapatkan potongan sekitar 21 persen.

Penawaran tersebut membuat Galaxy S26 FE memiliki harga yang hampir setara dengan headphone premium Apple AirPods Max.

Samsung Galaxy S26 FE mengandalkan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahannya diklaim mencapai 1.900 nits.

Perangkat ini ditenagai chipset Exynos 2500 yang dipadukan dengan RAM 8 GB serta penyimpanan internal hingga 512 GB.

Advertisement Pada sektor fotografi, Samsung membekali ponsel ini dengan tiga kamera belakang.

Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 50 MP dengan optical image stabilization (OIS), ultrawide 12 MP, dan telefoto 8 MP dengan kemampuan 3x optical zoom.

Kamera depannya memiliki resolusi 12 MP. Samsung juga menghadirkan fitur Nightography dan Super Steady dengan Horizontal Lock untuk membantu menghasilkan foto serta video lebih stabil.

Selain perangkat keras, Galaxy S26 FE membawa sejumlah fitur berbasis Galaxy AI. Pengguna dapat memanfaatkan Photo Assist untuk mengedit foto melalui perintah teks.

Fitur lainnya mencakup Circle to Search, Now Brief, Now Nudge, serta integrasi Gemini untuk membantu aktivitas sehari-hari.