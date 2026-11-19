PONTIANAK POST– Apple dikabarkan tidak akan membawa perubahan besar pada sektor layar iPhone Air 2.

Smartphone generasi kedua tersebut disebut bakal mempertahankan spesifikasi panel OLED seperti pendahulunya.

Apple dirumorkan menyiapkan teknologi layar lebih tipis dan lebih terang untuk perangkat terbarunya.

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Laporan media Korea Selatan ETNews menyebut Apple akan memanfaatkan persediaan panel OLED yang sudah tersedia untuk iPhone Air 2.

Pesanan panel baru diperkirakan hanya dalam jumlah terbatas. Samsung Display juga disebut menjadi satu-satunya pemasok layar untuk perangkat tersebut.

Advertisement Keputusan mempertahankan panel lama mengindikasikan Apple kemungkinan tidak melakukan peningkatan signifikan pada teknologi layar iPhone Air 2.

Sebelumnya, perangkat ini sempat dirumorkan menggunakan teknologi layar OLED Samsung yang lebih tipis dan memiliki tingkat kecerahan lebih tinggi.

Teknologi tersebut berpotensi membantu Apple mempertahankan bodi ramping sekaligus menyediakan ruang tambahan untuk komponen lain.

Namun, laporan ETNews tidak secara spesifik menyebut teknologi panel yang akan digunakan.

Informasi tersebut juga belum memastikan apakah rencana peningkatan layar sebelumnya benar-benar dibatalkan.