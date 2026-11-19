PONTIANAK POST – Persaingan kamera smartphone premium semakin memanas. Xiaomi, Sony, Oppo, dan Motorola menghadirkan teknologi fotografi hasil kolaborasi dengan produsen kamera ternama untuk menawarkan pengalaman memotret layaknya menggunakan kamera profesional.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Perangkat edisi khusus dari Xiaomi 17 Ultra ini menggabungkan teknologi optik, desain, dan perangkat lunak kamera khas Leica.

Dikutip dari Wallpaper, Leitzphone menjadi salah satu smartphone dengan kemampuan fotografi terbaik yang pernah diuji media tersebut.

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Leitzphone mengusung tiga kamera belakang dengan teknologi Leica. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 1 inci, telefoto 200 MP dengan rentang 75–100 mm, serta kamera ultrawide 14 mm.

Kamera depannya memiliki resolusi 50 MP. Perangkat ini juga menawarkan Leica Camera Ring yang dapat digunakan untuk mengatur zoom, fokus, hingga efek bokeh.

Advertisement Dapur pacunya menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB, penyimpanan 1 TB, serta layar OLED 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh.

Persaingan juga datang dari Sony Xperia 1 VIII yang mengandalkan lensa Zeiss serta teknologi pemrosesan gambar dari lini kamera Sony Alpha.

Sementara itu, Oppo Find X9 Ultra berkolaborasi dengan Hasselblad. Smartphone ini membawa kamera utama 200 MP, kemampuan merekam video 8K 30 fps, dan baterai 7.050 mAh.

Motorola Signature 27 turut meramaikan persaingan dengan kamera utama Sony Lytia 910 50 MP dan kamera telefoto 200 MP.