PONTIANAK POST– Huawei dikabarkan tengah menyiapkan smartphone tipis terbarunya, Mate 90 Air.

Sejumlah bocoran spesifikasi mulai terungkap, termasuk kapasitas baterai lebih besar, pilihan warna, hingga konfigurasi memori.

Laporan terbaru Huawei Central menyebutkan, Huawei Mate 90 Air disebut akan hadir dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB sebagai konfigurasi awal.

Huawei Mate 90 Air dikabarkan tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni emas, perak, dan hitam.

Dari sisi desain, perangkat ini diperkirakan mengadopsi bahasa desain yang menyerupai keluarga Mate 90.

Advertisement Salah satu perubahan yang mungkin dihadirkan adalah penggunaan rangka datar menggantikan desain melengkung pada generasi sebelumnya.

Bagian kamera belakang juga diperkirakan menggunakan modul berbentuk lingkaran.

Sektor baterai menjadi salah satu peningkatan yang menarik perhatian. Sebagai perbandingan, Huawei Mate 70 Air dibekali baterai silikon-karbon berkapasitas 6.500 mAh.

Kapasitas baterai Mate 90 Air disebut berpotensi lebih besar dari pendahulunya. Namun, angka pastinya belum diungkap.

Untuk fotografi, perangkat ini diperkirakan membawa kamera utama 50 MP, telefoto 12 MP, dan ultrawide 8 MP. Spesifikasinya disebut berpotensi menyamai Mate 90 Pro.