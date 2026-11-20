PONTIANAK POST – Motorola dikabarkan tengah menyiapkan ponsel lipat layar lebar bernama Razr Flex 2027.

Perangkat tersebut kembali menjadi sorotan setelah dokumen sertifikasi mengungkap kemungkinan penggunaan chipset Snapdragon generasi terbaru dan sistem operasi Android 17.

Mengutip 91mobiles, perangkat dengan kode nama Parker dan nomor model XT2761 tercantum dalam dokumen sertifikasi.

Ponsel itu disebut menggunakan chipset Qualcomm SM8845 Pro, yang diperkirakan menjadi Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

Chipset tersebut berbeda dari Snapdragon 8 Gen 5 dengan kode SM8845 yang sebelumnya muncul dalam sejumlah bocoran.

Advertisement Qualcomm sendiri belum mengumumkan secara resmi prosesor versi Pro tersebut.

Dokumen sertifikasi juga mencantumkan dukungan Bluetooth 6.0, fitur face unlock, pembaruan perangkat lunak tanpa jeda, serta pemindai sidik jari di bawah layar.

Sementara itu, sejumlah spesifikasi lain masih bersumber dari bocoran sebelumnya.

Motorola Razr Flex 2027 diperkirakan membawa layar utama lipat berukuran 6,92 inci dengan refresh rate 165Hz.

Bagian luarnya disebut menggunakan layar sekunder 4,97 inci. Untuk fotografi, perangkat ini dirumorkan memiliki dua kamera belakang beresolusi 50 megapiksel.