PONTIANAK POST – Vivo X500 dan Vivo X500 Pro menunjukkan kemampuan fotografi yang kompetitif saat dibandingkan dengan Google Pixel 11 Pro.

Kedua smartphone Vivo tersebut mampu menghasilkan foto tajam dengan warna lebih hidup, meskipun masih memiliki sejumlah kelemahan pada kondisi tertentu.

Hasil pengujian menunjukkan, perbedaan kualitas gambar ketiga perangkat tidak hanya ditentukan spesifikasi kamera, tetapi juga pemrosesan gambar masing-masing produsen.

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Vivo X500 dan X500 Pro sama-sama menggunakan kamera utama 50 MP. Keduanya juga dibekali kamera telefoto 64 MP dengan kemampuan zoom optik 3x.

Sementara Google Pixel 11 Pro mengandalkan kamera utama 50 MP dan telefoto 48 MP dengan zoom optik 5x.

Advertisement Dalam pengujian pembesaran 5x dan 10x, kedua ponsel Vivo menghasilkan gambar dengan noise lebih rendah dan detail yang tajam.

X500 Pro bahkan mampu menangkap detail lebih baik berkat sensor telefoto Sony LYT yang lebih canggih.

Namun, Pixel 11 Pro memiliki keunggulan dalam kecepatan pengambilan gambar. Saat memotret dalam kondisi minim cahaya, ponsel Google dapat mengambil foto secara langsung, sedangkan kedua perangkat Vivo membutuhkan waktu eksposur sekitar 2–3 detik.

Pada pengujian kamera ultrawide, Vivo X500 dan X500 Pro menghasilkan gambar yang lebih terang dengan keseimbangan warna yang baik.

Sebaliknya, foto ultrawide Pixel 11 Pro beberapa kali terlihat terlalu gelap dan memiliki rentang dinamis lebih terbatas.