PONTIANAK POST – Xiaomi 17T Pro menawarkan kombinasi kamera Leica, performa tinggi, dan baterai berkapasitas besar untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Smartphone ini dirancang untuk mengabadikan berbagai momen, mulai dari kebersamaan keluarga hingga perjalanan bersama sahabat.

Salah satu keunggulan utamanya terletak pada kamera Leica 5x Telephoto yang mendukung pembesaran hingga 120x AI Ultra Zoom.

Teknologi tersebut memungkinkan pengguna mengambil gambar dari jarak jauh tanpa harus mendekati objek.

Laporan terbaru menyebutkan, kemampuan telefoto tersebut dapat dimanfaatkan untuk memotret ekspresi spontan secara lebih natural.

Advertisement Xiaomi 17T Pro juga dilengkapi fitur Live Cinematography. Pengguna dapat memanfaatkan mode Freestyle maupun Portrait untuk merekam aktivitas bergerak dalam format Ultra-HD Live Moment 4K.

Teknologi transisi zoom dirancang agar perpindahan gambar terlihat lebih halus. Fitur ini cocok untuk mengabadikan perjalanan, aktivitas keluarga, maupun momen bersama teman.

Dari sisi performa, perangkat ini mengandalkan MediaTek Dimensity 9500 dengan fabrikasi 3 nanometer.

Chipset tersebut dipadukan layar AMOLED beresolusi 1,5K dan refresh rate 144Hz. Kombinasi ini mendukung pengalaman bermain gim maupun menikmati konten video dengan tampilan lebih responsif.

Xiaomi turut menghadirkan teknologi Vision Care yang mampu menyesuaikan tingkat kecerahan berdasarkan kondisi pencahayaan sekitar. Fitur tersebut juga membantu mengurangi paparan blue light dan flicker.