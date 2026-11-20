PONTIANAK POST – OPPO K14 Plus hadir sebagai smartphone kelas menengah yang mengutamakan daya tahan baterai, performa harian, dan ketahanan perangkat.

Ponsel ini membawa baterai berkapasitas 8.000 mAh, layar AMOLED 144Hz, serta kamera utama 50 megapiksel dengan optical image stabilization (OIS).

Mengutip Gadget Now, OPPO K14 Plus ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7360 MAX berbasis fabrikasi 4 nanometer. Prosesor tersebut dipadukan GPU Mali-G615, RAM LPDDR4X, dan penyimpanan UFS 3.1.

Advertisement Baca Juga: Xiaomi 17T Pro Punya Kamera Leica 5x Telephoto, Rekam Momen dari Jarak Jauh Tanpa Kehilangan Detail

OPPO mengklaim perangkat ini mampu mencatat skor AnTuTu lebih dari satu juta poin berdasarkan pengujian internal pada varian RAM 8GB dan penyimpanan 256GB.

OPPO K14 Plus menggunakan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K. Refresh rate mencapai 144Hz dalam skenario tertentu sehingga mendukung tampilan lebih mulus ketika menggulir layar maupun bermain gim.

Advertisement Untuk fotografi, tersedia kamera utama 50 MP dengan OIS dan kamera monokrom 2 MP. Kamera depan menggunakan sensor Sony IMX480 beresolusi 16 MP.

Ponsel ini juga mendukung perekaman video hingga resolusi 4K pada 30fps.

Kapasitas baterai menjadi keunggulan utama OPPO K14 Plus. Berdasarkan pengujian laboratorium OPPO, baterainya mampu memutar YouTube hingga 20,97 jam dan menjalankan navigasi Google Maps selama 14,39 jam.

Pengisian daya didukung teknologi 45W SUPERVOOC. OPPO juga menyematkan fitur pengisian balik 10W melalui kabel.

Dari sisi ketahanan, perangkat ini memiliki sertifikasi IP69K, IP69, IP68, dan IP66. Bobotnya sekitar 207 gram dengan ketebalan 8,44 milimeter.