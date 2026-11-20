PONTIANAK POST – Persaingan smartphone flagship semakin menarik dengan kehadiran Motorola Signature 27 yang berhadapan dengan Google Pixel 11 Pro.

Keduanya menawarkan teknologi kelas atas, tetapi memiliki pendekatan berbeda dalam performa, fotografi, daya tahan baterai, dan harga.

Laporan terbaru menunjukkan, Motorola Signature 27 lebih unggul dalam sejumlah aspek perangkat keras. Sementara Pixel 11 Pro menawarkan ukuran lebih ringkas dan harga yang lebih terjangkau.

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Motorola Signature 27 menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dengan fabrikasi 2 nanometer. Sementara Pixel 11 Pro mengandalkan Google Tensor G6 berbasis 3 nanometer.

Pengujian Geekbench 7 sebelum peluncuran menunjukkan, Motorola mencatat skor single-core 3.313 dan multi-core 11.088. Pixel 11 Pro masing-masing memperoleh 2.293 dan 7.108.

Advertisement Motorola juga membawa layar Tandem OLED 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz. Pixel menggunakan panel LTPO OLED berukuran 6,3 inci.

Sektor fotografi menjadi pembeda utama. Motorola menghadirkan kamera periskop 200 MP dengan zoom optik 3x. Pixel 11 Pro menggunakan kamera telefoto 48 MP dengan zoom optik 5x.

Menurut pengujian DXOMARK, Motorola memperoleh skor kamera 173 poin. Pixel 11 Pro mencatat 168 poin.

Motorola membekali Signature 27 dengan baterai silikon-karbon 7.000 mAh, pengisian kabel 90W, dan nirkabel 50W.

Pixel 11 Pro memiliki baterai 4.850 mAh dengan pengisian kabel 30W serta nirkabel Qi2.2 sebesar 25W.