PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dirancang untuk mendukung produktivitas pengguna yang memiliki mobilitas tinggi.

Smartphone lipat premium ini menggabungkan bodi ringan, layar besar, kemampuan multitasking, dan baterai berkapasitas besar dalam perangkat yang mudah dibawa bepergian.

Samsung menyebut perangkat tersebut memiliki bobot 215 gram dan ketebalan hanya 4,1 milimeter ketika dibentangkan.

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Desain ini memungkinkan pengguna membawa perangkat dengan lebih praktis tanpa harus selalu mengandalkan laptop saat melakukan perjalanan bisnis.

Mengutip Samsung Newsroom, Galaxy Z Fold8 Ultra dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 8 inci.

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Layar lebar menjadi salah satu keunggulan perangkat ini untuk pekerjaan. Samsung menyediakan kemampuan menjalankan hingga tiga aplikasi secara bersamaan.

Pengguna dapat melakukan konferensi video, membuka spreadsheet, sekaligus memeriksa kalender tanpa harus berpindah aplikasi berulang kali.

Layar tersebut juga memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 3.000 nits dengan dukungan Vision Booster, sehingga diklaim tetap mudah dilihat di lingkungan terang, termasuk saat berada di luar ruangan.

Galaxy Z Fold8 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yang dipadukan RAM hingga 16 GB.