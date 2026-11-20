PONTIANAK POST – Huawei Mate X8 membawa inovasi baru untuk mempermudah pengoperasian smartphone layar lipat menggunakan satu tangan.

Perangkat ini dilengkapi fitur virtual touchpad yang memungkinkan pengguna mengendalikan seluruh area layar melalui panel sentuh virtual.

Fitur tersebut diperkenalkan Huawei melalui video teaser menjelang peluncuran Mate X8.

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Inovasi ini dirancang untuk mengatasi kendala penggunaan layar besar, terutama ketika pengguna kesulitan menjangkau bagian atas atau sudut layar menggunakan ibu jari.

Mengutip Huawei Central, virtual touchpad ditempatkan pada area kanan bawah layar. Pengguna cukup menggeser jari di area tersebut untuk menggerakkan kursor menuju bagian layar yang ingin diakses.

Advertisement Ketika Mate X8 dibuka, panel virtual tersebut memungkinkan pengguna mengakses berbagai bagian layar tanpa harus mengubah posisi genggaman.

Pengguna dapat mengarahkan kursor ke bagian yang sulit dijangkau, kemudian mengetuk untuk memilih menu atau menjalankan fungsi tertentu.

Mekanisme ini membuat pengoperasian layar lebar lebih praktis, terutama saat menggunakan perangkat dalam posisi terbuka.

Berbeda dengan mode satu tangan konvensional yang mengecilkan tampilan layar, virtual touchpad memungkinkan konten tetap ditampilkan dalam ukuran penuh.

Huawei Mate X8 dijadwalkan diperkenalkan pada 24 November 2026. Perangkat ini diperkirakan membawa sejumlah peningkatan pada desain, layar, serta pengalaman penggunaan.