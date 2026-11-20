PONTIANAK POST – Motorola akhirnya mulai menggulirkan pembaruan Android 17 untuk smartphone lipat Razr Fold.

Update besar ini menjadi peningkatan sistem operasi pertama bagi perangkat yang sebelumnya diluncurkan dengan Android 16 pada Mei 2026.

Pembaruan tersebut hadir setelah pengguna menunggu cukup lama. Bahkan, sejumlah ponsel Motorola yang lebih murah telah menerima Android 17 beberapa pekan lebih awal.

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Mengutip 9to5Google, pembaruan Android 17 untuk Razr Fold memiliki ukuran sekitar 4,15 GB.

Distribusinya mulai terdeteksi di sejumlah wilayah Eropa, termasuk Hungaria, serta kawasan berbahasa Spanyol.

Advertisement Belum ada kepastian kapan pembaruan tersebut tersedia secara merata di Amerika Serikat maupun negara lainnya.

Android 17 membawa sejumlah perubahan pada Razr Fold. Motorola menjanjikan tampilan antarmuka yang lebih segar, pengelolaan notifikasi lebih cerdas, peningkatan kemampuan multitasking, serta perlindungan keamanan yang lebih baik.

Pengguna juga dapat mengakses lebih banyak aplikasi secara praktis ketika menjalankan beberapa aktivitas sekaligus.

Pembaruan ini turut dilaporkan memperbaiki masalah tampilan aplikasi Telegram yang sebelumnya mengalami gangguan antarmuka pada layar perangkat.

Razr Fold merupakan salah satu smartphone Motorola yang dijanjikan memperoleh dukungan pembaruan perangkat lunak hingga tujuh tahun.