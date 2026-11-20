PONTIANAK POST – Demam Grand Theft Auto VI (GTA VI) merambah dunia smartphone mewah.

Caviar menghadirkan Galaxy Z Fold 8 edisi khusus bertema gim besutan Rockstar Games tersebut dengan desain eksklusif dan lapisan emas 24 karat.

Ponsel modifikasi bernama Ocean Drive Edition itu mengadopsi gaya arsitektur Art Deco dari kawasan Ocean Drive, Miami, Amerika Serikat.

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Desainnya menampilkan pola geometris, lekukan menyerupai ombak, serta ornamen enam bintang yang terinspirasi tingkat buronan tertinggi dalam GTA.

Mengutip Android Authority, Caviar menawarkan edisi khusus ini dalam dua model, yakni Galaxy Z Fold 8 dan Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Advertisement Galaxy Z Fold 8 Ocean Drive Edition dibanderol mulai Rp185,9 juta untuk varian 256GB.

Model 512GB dijual Rp192 juta, sedangkan kapasitas 1TB mencapai Rp197,9 juta.

Sementara Galaxy Z Fold 8 Ultra dibanderol mulai Rp193 juta. Varian 512GB mencapai Rp199,1 juta dan model 1TB sekitar Rp204,9 juta.

Harga tersebut menjadikan perangkat ini sebagai smartphone mewah yang menyasar kolektor dan penggemar GTA VI berkantong tebal.

Caviar menggunakan dua lapisan pelapisan emas 24 karat untuk memperkuat kesan mewah.