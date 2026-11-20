PONTIANAK POST – Honor 700 Series dipersiapkan membawa kemampuan fotografi jarak jauh yang lebih canggih.

Smartphone kelas menengah ini dikabarkan mendukung lensa teleconverter eksternal berukuran 200mm, fitur yang selama ini lebih identik dengan perangkat kelas atas.

Honor mengonfirmasi dukungan aksesori lensa tersebut untuk lini terbarunya yang dijadwalkan meluncur pada 23 November 2026 di China.

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Mengutip Huawei Central, lensa teleconverter 200mm memungkinkan pengguna memotret objek dari jarak jauh dengan kemampuan pembesaran lebih optimal. Aksesori ini sebelumnya diperkenalkan melalui lini flagship Magic 9.

Honor 700 dan Honor 700 Pro disebut menjadi model yang mendukung aksesori tersebut.

Advertisement Lensa teleconverter memungkinkan kemampuan fotografi meningkat, terutama untuk mengambil gambar objek yang sulit dijangkau.

Aksesori ini diperkirakan dijual terpisah. Namun, Honor belum mengungkap harga maupun mekanisme penjualannya.

Lensa teleconverter G200 sebelumnya digunakan pada perangkat Magic 9. Aksesori berukuran ringkas itu memiliki panjang sekitar 81 mm dan bobot 88 gram.

Honor 700 Series disebut terdiri dari Honor 700, Honor 700 Pro, dan Honor 700S. Ketiganya dikabarkan membawa layar sekunder di bagian belakang serta baterai berkapasitas 9.000 mAh.

Layar tambahan tersebut memungkinkan pengguna melihat pratinjau selfie, mengatur tema, berinteraksi dengan animasi, hingga memantau sejumlah indikator kesehatan.