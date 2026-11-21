PONTIANAK POST – Kabar kurang menggembirakan datang bagi penggemar smartphone OPPO di Indonesia. OPPO Find X10 Pro Max yang menawarkan spesifikasi lebih tinggi dibandingkan model reguler belum dipastikan bakal dipasarkan di Tanah Air.

Menurut Product Manager OPPO Indonesia, Deni Setiawan, saat peluncuran OPPO Find X10 di Jakarta, menegaskan bahwa untuk saat ini perusahaan hanya memasarkan OPPO Find X10 reguler di Indonesia.

"Jadi, kita hanya menjual OPPO Find X10," ujar Deni.

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Meski demikian, OPPO tidak secara tegas menyatakan bahwa Find X10 Pro Max batal masuk Indonesia. Artinya, peluang kehadiran ponsel flagship tersebut masih belum tertutup.

Bagi konsumen yang menginginkan smartphone dengan kemampuan lebih tinggi, OPPO mengarahkan mereka untuk mempertimbangkan Find X9 Ultra.

Advertisement Menurut Deni, perangkat generasi sebelumnya tersebut masih menawarkan kemampuan performa dan fotografi yang kompetitif.

"Sebenarnya performa, kualitas kamera, segala macam, itu masih bisa didapatkan di Find X9 Ultra," jelasnya.

OPPO juga telah memberikan penyesuaian harga melalui berbagai program cashback. Namun, stok Find X9 Ultra di pasaran disebut mulai terbatas.

Deni menyarankan konsumen yang tertarik segera mencari perangkat tersebut sebelum kehabisan.

OPPO Find X10 Pro Max sebelumnya diperkenalkan di China dengan spesifikasi kelas atas.