PONTIANAK POST – Samsung kembali menggulirkan pembaruan perangkat lunak untuk Galaxy Watch 7 dan Galaxy Watch Ultra.

Kali ini, kedua smartwatch tersebut mendapatkan versi beta ketujuh One UI 9 Watch berbasis Wear OS 7.

Pembaruan ini menjadi bagian dari pengujian lanjutan sebelum Samsung merilis versi stabil sistem operasi terbarunya untuk kedua perangkat tersebut.

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Dikutip dari SamMobile, distribusi pembaruan saat ini berlangsung di Korea Selatan dan hanya tersedia bagi pengguna yang sudah terdaftar dalam program beta One UI 9 Watch.

Berbeda dengan beberapa pembaruan sebelumnya, beta ketujuh ini tidak menghadirkan fitur baru maupun perubahan antarmuka yang signifikan.

Advertisement Berdasarkan catatan perubahan atau changelog, Samsung hanya mencantumkan satu peningkatan, yakni penerapan kode stabilisasi yang berkaitan dengan operasional perangkat.

Khusus Galaxy Watch 7, paket pembaruan memiliki ukuran 187,39 MB dengan nomor firmware L31xXXU2ZZK2.

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Sementara itu, ukuran file untuk Galaxy Watch Ultra belum diungkapkan. Namun, firmware perangkat tersebut juga memiliki akhiran ZZK2.

Pengguna Galaxy Watch 7 dan Watch Ultra yang telah mengikuti program beta dapat memeriksa pembaruan melalui aplikasi Galaxy Wearable di ponsel Android.

Caranya, buka Galaxy Wearable, masuk ke Watch Settings, pilih Watch Software Update, kemudian tekan Download and Install.