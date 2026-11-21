PONTIANAK POST – Vivo kembali memberikan pembaruan perangkat lunak untuk ponsel flagship Vivo X300 Ultra.

Kali ini, perusahaan menggulirkan update OriginOS 7 berukuran 1,11GB yang membawa sejumlah fitur baru, terutama pada pengeditan foto, peningkatan performa gaming, dan keamanan perangkat.

Dikutip dari My Mobile, pembaruan tersebut menggunakan nomor firmware PD2547C_A_17.1.14.3.W10.V000L1.

Update ini menjadi pembaruan OriginOS 7 kesepuluh untuk Vivo X300 Ultra. Namun, distribusinya masih dilakukan secara bertahap dan saat ini menyasar perangkat varian China.

Salah satu fitur menarik dalam pembaruan ini adalah kemampuan menghapus watermark dari sejumlah foto sekaligus.

Advertisement Sebelumnya, pengguna harus mengedit gambar satu per satu untuk menghilangkan watermark.

Kini, beberapa foto dapat dipilih sekaligus melalui aplikasi galeri sehingga proses pengeditan menjadi lebih praktis.

Vivo juga menambahkan fitur pelurus foto atau photo straightening. Fitur ini membantu memperbaiki gambar yang miring, termasuk objek bangunan dan garis cakrawala agar terlihat lebih sejajar.

Pembaruan OriginOS 7 juga membawa optimalisasi performa untuk menjalankan permainan berat.

Perbaikan tersebut ditujukan untuk mengurangi gangguan seperti penurunan frame rate dan keterlambatan respons saat bermain game.