PONTIANAK POST – Samsung Galaxy S27 dan Galaxy S27 Plus mulai mendapat sorotan negatif bahkan sebelum resmi diperkenalkan.

Kedua ponsel flagship tersebut dinilai berpotensi kehilangan daya tarik karena minim inovasi, terutama pada sektor kamera dan perangkat keras.

Kritikus Peter Kostadinov menilai Samsung terlalu lama mengandalkan pembaruan kecil pada model Galaxy S reguler dan Plus, sementara sebagian besar pengembangan teknologi premium justru diarahkan ke varian Ultra.

Menurut Kostadinov, Galaxy S27 dan S27 Plus berisiko tidak menawarkan nilai baru yang cukup menarik bagi konsumen pada awal 2027.

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah sektor fotografi.

Advertisement Menurut laporan PhoneArena, konfigurasi kamera Galaxy S27 dan S27 Plus diperkirakan masih mempertahankan sistem yang digunakan generasi sebelumnya.

Keduanya diprediksi mengandalkan kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan telefoto 10 megapiksel dengan kemampuan zoom optik 3x.

Konfigurasi tersebut bahkan disebut tidak mengalami perubahan berarti sejak Galaxy S22.

Artinya, Samsung berpotensi mempertahankan spesifikasi kamera serupa selama beberapa generasi.

Kostadinov menilai kondisi ini menunjukkan kurangnya inovasi Samsung dalam menghadirkan peningkatan fotografi pada model flagship non-Ultra.