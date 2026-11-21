PONTIANAK POST – Xiaomi resmi memperluas pemasaran global Smart Band 11 setelah sebelumnya meluncurkan gelang pintar tersebut di China.

Perangkat wearable terbaru ini membawa sejumlah peningkatan, mulai dari layar AMOLED lebih besar hingga fitur pemantauan kesehatan dan olahraga yang semakin lengkap.

Xiaomi Smart Band 11 mengandalkan layar sentuh AMOLED berukuran 1,72 inci. Panel tersebut memiliki refresh rate 60Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 2.000 nits sehingga tetap nyaman dibaca di bawah sinar matahari.

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Dari segi desain, Smart Band 11 memiliki ketebalan 9,99 milimeter dengan bobot hanya 15,58 gram tanpa tali.

Bingkainya menggunakan material aluminium dan tersedia dalam pilihan warna Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, serta Moon Gold.

Advertisement Xiaomi juga menghadirkan edisi khusus Unibody berbahan aluminium dan Ceramic dengan bingkai keramik putih. Khusus edisi Ceramic, bobot perangkat mencapai 21,45 gram.

Untuk pemantauan kesehatan, perangkat ini menggunakan sensor dual-LED dan dual-photodiode yang diperbarui.

Fitur tersebut mendukung pemantauan detak jantung, kadar oksigen dalam darah, tingkat stres, kualitas tidur, serta siklus menstruasi.

Smart Band 11 juga menyediakan lebih dari 150 mode olahraga. Perangkat ini memiliki sertifikasi ketahanan air 5ATM dan mendukung pemantauan detak jantung saat berenang.

Untuk konektivitas, Xiaomi membekalinya dengan Bluetooth 5.4 yang kompatibel dengan perangkat Android dan iOS melalui aplikasi Mi Fitness.