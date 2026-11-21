PONTIANAK POST– Kehadiran iPhone Duo menandai langkah baru Apple memasuki persaingan smartphone layar lipat.

Namun, di balik desain premium berbahan titanium dan teknologi layar fleksibel, perangkat ini mulai mendapat sorotan setelah sejumlah pengguna melaporkan masalah pada layar, suhu perangkat, hingga kinerja perangkat lunak.

Laporan DesignWanted mengungkap sejumlah keluhan pengguna iPhone Duo di Amerika Serikat, Australia, dan India.

Beberapa pengguna mengaku mendengar suara letupan dari layar sebelum muncul garis berwarna pada panel.

Masalah tersebut diduga berkaitan dengan komponen logam pada engsel yang bersentuhan dengan layar atau pergeseran rel pemandu pada mekanisme lipatan.

Advertisement Apple dilaporkan menyediakan penggantian perangkat yang mengalami kerusakan layar selama masih berada dalam masa garansi.

Pengembangan iPhone Duo membutuhkan proses panjang karena Apple harus memastikan mekanisme lipatan mampu bertahan terhadap penggunaan berulang.

Menurut DesignWanted, Apple menggunakan teknologi engsel berbentuk tetesan air atau waterdrop hinge.

Desain ini memungkinkan layar melipat dengan lengkungan lebih lebar sehingga mengurangi tekanan pada panel fleksibel.

Apple juga menggunakan perekat transparan khusus atau Optically Clear Adhesive (OCA) untuk menyatukan lapisan layar. Teknologi tersebut dirancang mengurangi tampilan lipatan sekaligus menjaga kejernihan layar.