PONTIANAK POST – Xiaomi mulai mempersiapkan kehadiran generasi terbaru Redmi Turbo.

Dua perangkat yang diduga sebagai Redmi Turbo 6 dan Redmi Turbo 6 Max dilaporkan telah muncul dalam database sertifikasi radio China.

Kemunculan kedua perangkat tersebut menjadi indikasi bahwa Xiaomi sedang mematangkan pengembangan penerus Redmi Turbo 5 Series.

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Meski demikian, perusahaan belum mengumumkan jadwal peluncuran maupun spesifikasi resminya.

Mengutip laporan 91mobiles, sertifikasi radio tersebut mengindikasikan bahwa kedua perangkat tengah menjalani tahapan persiapan sebelum memasuki pasar.

Advertisement Kehadiran dua model sekaligus juga memperlihatkan kemungkinan Xiaomi kembali menawarkan pilihan smartphone dengan spesifikasi berbeda untuk segmen performa tinggi.

Salah satu bocoran paling menarik datang dari Redmi Turbo 6 Max. Smartphone ini dikabarkan membawa baterai berkapasitas sekitar 11.000 mAh.

Kapasitas baterainya akan menjadi salah satu daya tarik utama di tengah persaingan smartphone berperforma tinggi.

Selain baterai jumbo, varian Max dirumorkan menggunakan layar OLED berukuran 7 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate hingga 185Hz.

Kombinasi tersebut berpotensi memberikan pengalaman visual lebih luas dan responsif, terutama untuk bermain gim, menonton video, serta menjalankan aplikasi multimedia.