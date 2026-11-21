PONTIANAK POST – Inggris mencatat kemajuan dalam modernisasi armada helikopter militernya setelah Boeing berhasil menerbangkan H-47 Extended Range (ER) Chinook pertama untuk Royal Air Force (RAF).

Helikopter ini dirancang untuk mendukung operasi khusus jarak jauh dan misi di lingkungan berisiko tinggi.

Penerbangan perdana berlangsung di fasilitas Boeing di Philadelphia, Amerika Serikat, pada 13 November 2026.

Pesawat tersebut merupakan bagian dari pengadaan 14 unit Chinook Block II Extended Range yang dipesan Inggris.

Mengutip Army Recognition, helikopter baru tersebut membawa sejumlah peningkatan, termasuk tangki bahan bakar berkapasitas lebih besar, sistem pengisian bahan bakar di udara, serta struktur pesawat yang diperkuat.

Advertisement Penerbangan perdana ini juga menjadi pengujian pertama sistem Active Parallel Actuator System (APAS) pada Chinook untuk operator internasional.

H-47ER dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan angkut dan jangkauan operasional dibandingkan Chinook standar.

Tangki bahan bakar tambahan memungkinkan helikopter menjalankan misi lebih jauh tanpa terlalu bergantung pada pangkalan pengisian bahan bakar di darat.

Kemampuan pengisian bahan bakar di udara juga menjadi salah satu fitur penting.

Teknologi tersebut memungkinkan helikopter memperpanjang waktu dan jarak operasi, terutama ketika menjalankan misi di wilayah terpencil atau lingkungan dengan risiko keamanan tinggi.