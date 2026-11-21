PONTIANAK POST – Huawei Mate 90 Air dikabarkan membawa baterai berkapasitas lebih dari 6.000 mAh meski mengusung desain bodi ultra-tipis.

Kapasitas tersebut berpotensi hampir dua kali lipat baterai iPhone Air yang hanya 3.149 mAh.

Bocoran spesifikasi terbaru muncul setelah video unboxing Huawei Mate 90 Air beredar di media sosial.

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Informasi tersebut memperlihatkan desain perangkat sekaligus mengungkap sejumlah peningkatan pada sektor daya.

Mengutip Huawei Central, seorang informan teknologi membandingkan Mate 90 Air dengan Huawei Mate 90 Pro Max dan iPhone Air.

Advertisement Dalam perbandingan tersebut, Mate 90 Air disebut memiliki ketebalan yang hampir serupa dengan iPhone Air, tetapi membawa baterai berkapasitas lebih dari 6.000 mAh.

Huawei berpotensi menawarkan daya tahan baterai lebih besar tanpa mengorbankan desain ramping yang menjadi karakter utama ponsel tersebut.

Huawei Mate 90 Air disebut memiliki desain bagian belakang yang lebih sederhana dibandingkan Mate 90 Pro Max.

Modul kameranya terlihat lebih kecil, sementara bagian belakang menggunakan desain dua warna.

Perangkat ini juga dikabarkan menggunakan bingkai melengkung yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan saat digenggam.