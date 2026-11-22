PONTIANAK POST - Motorola Moto G Stylus (2026) mendapatkan potongan harga besar dalam promo Black Friday 2026. Smartphone dengan pena digital terintegrasi ini kini dijual Rp5,8 juta.

Harga tersebut turun Rp2,5 juta dari harga normal Rp8,35 juta. Diskon mencapai 30 persen dan menjadi harga terendah sejak perangkat tersebut diluncurkan.

PhoneArena melaporkan, penawaran ini menjadi salah satu promo paling menarik bagi konsumen yang menginginkan smartphone dengan stylus tanpa harus membeli perangkat flagship mahal.

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Moto G Stylus 2026 memiliki layar OLED berukuran 6,7 inci. Panel tersebut menawarkan tampilan luas untuk membaca, menonton video, menggambar, hingga mengerjakan berbagai aktivitas produktivitas.

Keunggulan utamanya terletak pada stylus aktif yang telah mendapatkan peningkatan kemampuan.

Advertisement Pena digital ini mendukung sensitivitas tekanan dan deteksi kemiringan sehingga pengalaman menulis maupun menggambar terasa lebih natural.

Fitur tersebut membuat perangkat cocok untuk pengguna yang sering mencatat, membuat sketsa, atau mengedit dokumen langsung melalui smartphone.

Dari sisi performa, Motorola membekali perangkat ini dengan chipset Snapdragon 6 Gen 3. Prosesor tersebut dirancang untuk menangani aktivitas harian, multitasking, penjelajahan internet, hingga permainan ringan.

Berdasarkan spesifikasi perangkat, Moto G Stylus 2026 juga membawa RAM 8GB dengan pilihan penyimpanan internal 128GB dan 256GB.

Sektor fotografi mengandalkan kamera utama 50 MP dengan Optical Image Stabilization (OIS), kamera ultrawide 13 MP, serta kamera depan 32 MP.