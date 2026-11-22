PONTIANAK POST - Apple dikabarkan menyiapkan iPad Pro generasi terbaru dengan prosesor M7, sekaligus melewati chip M6.

Jika rumor tersebut terbukti, tablet premium Apple ini berpotensi membawa peningkatan performa lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.

Leaker China, Littertree66 lewat forum Baidu Tieba menyebut iPad Pro berikutnya akan menggunakan M7.

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Namun, chip yang dipasang pada tablet kemungkinan memiliki performa lebih rendah dibandingkan versi M7 untuk Mac.

Perbedaan tersebut diperkirakan berasal dari jumlah inti prosesor yang lebih sedikit atau kecepatan clock yang lebih rendah.

Advertisement Hal ini berkaitan dengan sistem pendinginan pasif pada tablet yang tidak menggunakan kipas.

Meski demikian, klaim tersebut belum disertai bukti teknis sehingga masih perlu diperlakukan sebagai rumor.

Laporan Bloomberg sebelumnya menyebut Apple berencana memperbarui iPad Pro pada musim semi 2027.

Perusahaan juga diperkirakan memperkenalkan chip M7 pada paruh pertama tahun tersebut.

Jika jadwal ini sesuai, iPad Pro terbaru berpeluang menggunakan chip M7 sejak awal peluncurannya.