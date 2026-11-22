PONTIANAK POST - Samsung dikabarkan tengah menyiapkan smartphone dengan teknologi layar gulung yang berpotensi mengubah desain ponsel masa depan.

Perangkat yang disebut Galaxy Z Slide atau Galaxy Z Roll ini memungkinkan layar diperluas tanpa mekanisme lipatan konvensional.

Konsep tersebut menawarkan pengalaman berbeda dibanding Galaxy Z Fold. Pengguna dapat memakai ponsel dalam ukuran ringkas, kemudian memperluas layar sesuai kebutuhan melalui mekanisme motor otomatis.

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Geeky Gadgets melaporkan, perangkat ini diperkirakan masuk jajaran produk Samsung pada 2027, meski kemungkinan peluncuran komersial juga disebut mengarah ke 2028.

Galaxy Z Slide dikabarkan menggunakan panel OLED fleksibel yang tersimpan di dalam bodi.

Advertisement Layar dapat ditarik keluar melalui mekanisme bermotor sehingga ukurannya bertambah tanpa engsel seperti ponsel lipat konvensional.

Teknologi tersebut berpotensi menghilangkan bekas lipatan di tengah layar. Samsung juga disebut mengembangkan sistem rel dan penyangga khusus untuk menjaga panel tetap stabil ketika diperluas.

Dalam kondisi tertutup, perangkat diperkirakan memiliki ukuran seperti smartphone biasa.

Saat layar dibuka, ruang tampilan yang lebih luas dapat digunakan untuk menonton video, bermain game, membaca, hingga menjalankan beberapa aplikasi sekaligus.

Samsung dikabarkan menyiapkan antarmuka adaptif yang mampu menyesuaikan tampilan aplikasi ketika ukuran layar berubah.