PONTIANAK POST- Xiaomi 18 Fold menjadi salah satu ponsel lipat premium yang mencuri perhatian berkat desain ringan, kamera beresolusi tinggi, dan baterai berkapasitas besar.

Perangkat ini memiliki bobot 219 gram, lebih ringan 35 gram dibandingkan iPhone Duo yang mencapai 254 gram.

Ponsel lipat Xiaomi tersebut menawarkan desain lebar dengan layar yang dapat dibentangkan menjadi 7,58 inci. Meski membawa layar besar, bobotnya diklaim tetap nyaman digunakan sehari-hari.

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Perangkat ini turut dibahas dalam ulasan kanal teknologi GadgetIn yang menguji desain, layar, performa, kamera, hingga perangkat lunaknya.

Xiaomi 18 Fold dibekali layar luar berukuran 5,38 inci dan layar utama 7,58 inci. Keduanya menggunakan panel LTPO AMOLED dengan refresh rate hingga 120Hz.

Advertisement Desain tersebut memungkinkan pengguna memanfaatkan layar luar untuk aktivitas singkat, sedangkan layar utama menawarkan ruang lebih luas untuk membaca, menonton video, hingga multitasking.

Dari sisi daya, Xiaomi menyematkan baterai 6.000 mAh dengan pengisian cepat 67W melalui kabel.

Sektor fotografi menjadi salah satu keunggulan perangkat ini. Xiaomi 18 Fold membawa tiga kamera belakang, terdiri atas kamera utama 200 MP, telefoto 50 MP dengan zoom optik 3x, serta ultrawide 50 MP.

Untuk performa, Xiaomi menggunakan chipset XRING O3 buatan sendiri. Perangkat tersedia dengan RAM 12GB atau 16GB serta kapasitas penyimpanan hingga 1TB.

Pengembangan chipset internal tersebut menjadi bagian dari strategi Xiaomi memperkuat teknologi perangkatnya dan mengurangi ketergantungan terhadap produsen prosesor lain.