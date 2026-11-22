PONTIANAK POST - BlackBerry kembali menarik perhatian generasi muda setelah lama tenggelam dari persaingan smartphone.

Ponsel legendaris dengan keyboard fisik itu kini kembali diburu Gen Z yang tertarik pada teknologi lawas, nostalgia, hingga keinginan mengurangi ketergantungan terhadap ponsel modern.

Fenomena tersebut membuka peluang bisnis baru. Perusahaan teknologi asal China, Zinwa Technologies, mencoba menghidupkan kembali BlackBerry Classic Q20 dengan pembaruan perangkat keras dan teknologi yang lebih modern.

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Laporan terbaru, menyebut perangkat hasil modifikasi tersebut diberi nama Zinwa Q25.

BlackBerry Classic Q20 yang diperkenalkan pada 2014 memiliki desain khas dengan keyboard QWERTY fisik, layar sentuh berukuran persegi, serta lampu notifikasi LED.

Advertisement Zinwa mempertahankan desain ikonik tersebut, tetapi meningkatkan komponen internal agar lebih relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini.

Zinwa Q25 dibekali chipset MediaTek Helio G99, RAM 12GB, dan penyimpanan internal 256GB. Baterainya berkapasitas 3.000 mAh, dengan kamera belakang 50 MP dan kamera depan 8 MP.

Ponsel ini menjalankan Android 13 serta dilengkapi NFC, USB Type-C, jack audio 3,5 mm, slot SIM, dan microSD. Konektivitasnya masih menggunakan jaringan 4G.

Zinwa Q25 ditawarkan dalam dua pilihan. Unit yang sudah dirakit lengkap dibanderol Rp6,5 juta.

Sementara kit konversi untuk pemilik BlackBerry Classic yang ingin melakukan pemasangan sendiri dijual Rp4,8 juta.