PONTIANAK POST- Lava meluncurkan smartphone murah terbaru, Lava Smart 4 Pro, di India dengan membawa baterai berkapasitas jumbo 7.000 mAh.

Ponsel ini menyasar pengguna yang membutuhkan perangkat terjangkau dengan daya tahan panjang dan fitur esensial.

Advertisement Dibanderol Rp2,1 juta, Lava Smart 4 Pro menawarkan layar 90Hz, Android 16, serta ketahanan terhadap benturan berstandar militer.

Lava Smart 4 Pro mengusung layar LCD 6,75 inci beresolusi HD+ dengan refresh rate 90Hz. Layarnya menggunakan desain notch untuk menempatkan kamera depan.

Advertisement Dapur pacunya mengandalkan chipset Unisoc T610 yang dipadukan RAM 4GB. Pengguna juga mendapatkan tambahan RAM virtual 4GB serta penyimpanan internal 64GB.

Kapasitas penyimpanan dapat diperluas hingga 512GB menggunakan kartu microSD.

Sektor daya menjadi keunggulan utama. Baterai 7.000 mAh mendukung pengisian cepat 18W melalui USB Type-C.

Lava mengklaim baterainya mampu bertahan hingga 950 jam dalam kondisi standby dan memutar video YouTube selama 748 menit atau sekitar 12,5 jam.

Untuk fotografi, tersedia kamera belakang 13 MP dengan lampu LED flash dan kamera depan 5 MP yang dilengkapi screen flash.