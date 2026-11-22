PONTIANAK POST - Huawei bersiap meluncurkan smartwatch terbarunya, Huawei Watch Air, dengan desain yang lebih tipis, bezel semakin sempit, dan rasio layar terhadap bodi lebih luas.

Perangkat ini akan diperkenalkan pada 24 November 2026 bersamaan dengan sejumlah produk baru Huawei.

Watch Air diklaim menjadi smartwatch tertipis yang pernah dibuat perusahaan tersebut dengan ketebalan hanya 6,9 mm.

Huawei Central melaporkan, perangkat ini membawa tiga perubahan desain yang menjadi daya tarik utama dibandingkan generasi smartwatch Huawei sebelumnya.

Huawei Watch Air menggunakan bodi setebal 6,9 mm yang dirancang agar nyaman dipakai sepanjang hari, termasuk ketika pengguna mengenakan pakaian berlengan panjang.

Advertisement Huawei juga menghadirkan material titanium dengan tampilan mengilap. Desain tersebut memberikan kesan premium sekaligus membuat perangkat terlihat lebih ramping.

Smartwatch ini diperkenalkan dalam pilihan warna biru, putih, dan rose gold. Namun, bocoran sebelumnya menyebut tersedia hingga enam pilihan warna, termasuk hitam, perak, serta kombinasi hijau dan putih.

Perubahan berikutnya terletak pada bezel layar yang diklaim hanya 1,4 mm. Ukuran tersebut membuat tampilan layar terlihat lebih luas dengan bingkai yang semakin minimalis.

Watch Air juga disebut memiliki rasio layar terhadap bodi mencapai 86 persen. Angka ini diklaim menjadi yang terbesar dalam jajaran wearable Huawei.

Desain layar tersebut diharapkan memberikan pengalaman visual lebih nyaman, terutama ketika membaca notifikasi, melihat informasi kesehatan, maupun mengakses berbagai fitur smartwatch.