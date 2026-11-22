PONTIANAK POST - Motorola kembali menjadi sorotan setelah gambar terbaru ponsel lipat Razr Flex beredar di internet.

Perangkat yang disebut sebagai foldable bergaya buku dengan bodi lebih lebar ini terlihat dalam dua pilihan warna, lengkap dengan detail desain dari berbagai sudut.

Advertisement Bocoran terbaru memperlihatkan desain ponsel dalam posisi tertutup, terbuka, hingga setengah terlipat.

Motorola Razr Flex dikabarkan hadir dalam warna Pantone Dark Botanical Garden dan Pantone Coriander.

Advertisement Varian hijau memiliki bagian belakang bertekstur menyerupai kain dengan bingkai senada.

Sementara versi Coriander tampil dalam warna beige dengan permukaan menyerupai kulit bertekstur dan bingkai bernuansa champagne.

Bagian belakangnya memuat modul kamera berbentuk pil yang menampung dua kamera dan lampu flash.

Logo Motorola berada di bagian tengah, sedangkan tulisan Razr ditempatkan di bawah.

Layar luar memiliki kamera selfie berbentuk punch-hole di tengah. Saat perangkat dibuka, kamera layar utama berada di sudut kanan atas.