Motorola Razr Flex Bocor, Ponsel Lipat Bergaya Tablet dengan Dua Warna Eksklusif yang Memikat
PONTIANAK POST - Motorola kembali menjadi sorotan setelah gambar terbaru ponsel lipat Razr Flex beredar di internet.
Perangkat yang disebut sebagai foldable bergaya buku dengan bodi lebih lebar ini terlihat dalam dua pilihan warna, lengkap dengan detail desain dari berbagai sudut.
Bocoran terbaru memperlihatkan desain ponsel dalam posisi tertutup, terbuka, hingga setengah terlipat.
Baca Juga: Huawei Watch Air Punya 3 Perubahan Desain, Smartwatch Super Tipis 6,9 mm Bikin Apple Watch Terancam
Motorola Razr Flex dikabarkan hadir dalam warna Pantone Dark Botanical Garden dan Pantone Coriander.
Varian hijau memiliki bagian belakang bertekstur menyerupai kain dengan bingkai senada.
Sementara versi Coriander tampil dalam warna beige dengan permukaan menyerupai kulit bertekstur dan bingkai bernuansa champagne.
Baca Juga: Lava Smart 4 Pro Punya Baterai 7.000 mAh, HP Rp2 Jutaan Ini Bikin Pengguna Tak Takut Kehabisan Daya
Bagian belakangnya memuat modul kamera berbentuk pil yang menampung dua kamera dan lampu flash.
Logo Motorola berada di bagian tengah, sedangkan tulisan Razr ditempatkan di bawah.
Layar luar memiliki kamera selfie berbentuk punch-hole di tengah. Saat perangkat dibuka, kamera layar utama berada di sudut kanan atas.