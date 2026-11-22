PONTIANAK POST - Xiaomi mulai mengungkap kehadiran dua smartphone baru dari keluarga Redmi, yakni Redmi R80 5G dan Redmi R80m 5G.

Keduanya muncul di Xiaomi Mall China dengan membawa spesifikasi, pilihan memori, serta harga yang telah terungkap.

Kedua perangkat tersebut mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 6300, layar berukuran besar, dan baterai 6.000 mAh.

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Informasi ini dilaporkan My Mobile India pada 20 November 2026, setelah kedua ponsel tercantum di toko resmi Xiaomi China.

Redmi R80 5G tersedia dalam tiga konfigurasi. Varian RAM 4GB dan penyimpanan 128GB dibanderol Rp5,2 juta.

Advertisement Model RAM 6GB dengan penyimpanan 128GB dijual Rp6 juta. Sementara varian 6GB/256GB dipasarkan seharga Rp7,1 juta.

Redmi R80m 5G hadir dengan konfigurasi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga Rp6 juta, serta varian 256GB sekitar Rp7,1 juta.

Keduanya menggunakan layar LCD 6,9 inci beresolusi HD+ 1.600 x 720 piksel. Panel tersebut mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate hingga 240Hz.

Dapur pacunya menggunakan MediaTek Dimensity 6300, RAM LPDDR4X, penyimpanan UFS 2.2, serta sistem operasi HyperOS 3.

Untuk fotografi, tersedia kamera utama 13 MP. Sementara kebutuhan daya ditopang baterai 6.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat melalui USB Type-C.